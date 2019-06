Niels Frederiksen bringer lokkedue i spil på pressemøde

FODBOLD: Den danske U21-landstræner Niels Frederiksen varsler ændringer i startopstillingen til mødet med Østrig torsdag ved EM.

Derfor kunne man fristes til at tro, at forsvarsspilleren Asger Sørensens tilstedeværelse på pressemødet onsdag indikerede, at han måske har udsigt til en startplads.

Men Niels Frederiksen antydede, at det også kunne være for at bringe tvivl i modstanderlejren.

- Der er altid meget taktik i de her pressemøder med psykologi og omvendt psykologi, lyder det fra landstræneren.

- Jeg plejer jo aldrig nogensinde at have nogle spillere med til et pressemøde, som ikke starter inde. Men det kunne jo være for at forvirre folk, at jeg gjorde det denne gang. Det ved man aldrig.

Det vil være en overraskelse, hvis han bænker Victor Nelsson eller Jacob Rasmussen i centerforsvaret for at gøre plads til Asger Sørensen, som dog har et godt kendskab til de østrigske spillere.

Han har de seneste sæsoner været udlejet til Jahn Regensburg i den tyske 2. Bundesliga, men han er ejet af østrigske RB Salzburg.

Derfra kender han fem-seks af de østrigske spillere, og han advarer mod at undervurdere holdet, som ellers ikke har mange navne, der vækker opsigt i Danmark.

- Hvis man ser deres centrale positioner, midterforsvar og centrale midtbane, så er det Bundesliga-spillere. De har en stærk kerne, og så har de meget fysik og fart i front, siger han.

Østrigs stærkeste angriber, Hannes Wolf, blev skadet i 2-0-sejren over Serbien, og det har Niels Frederiksen noteret sig i sin forberedelse.

- Det er en svækkelse af Østrig. Det kommer vi ikke udenom. De skal nok finde en god erstatning, men han er en af deres helt store profiler, siger Niels Frederiksen.

Mads V. Pedersen trænede for sig selv onsdag grundet skaden fra mødet med Tyskland, men han er ikke langt fra fit.

- Vi prøver at få gjort ham klar til i morgen (torsdag, red.), og det er der stadig en god chance for. Det går den rigtige vej, siger Niels Frederiksen.

/ritzau/