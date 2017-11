Nielsen siger stop i Oklahoma og er klar til nyt eventyr

FODBOLD: Den tidligere AaB-målmand Jimmy Nielsen har valgt ikke at forlænge kontrakten som træner i Oklahoma Energy FC, der frister en tilværelse i den næstbedste amerikanske fodboldrække.

- Vi takker Jimmy og hans stab for deres bidrag over de seneste fire sæsoner, siger Energy FC’s medejer Bob Funk Jr. i en pressemeddelelse.

Energy FC tilføjer, at en ny trænerstab vil overtage tøjlerne i klubben omgående.

Og hovedpersonen selv er afklaret med sit øjeblikkelige stop i Oklahoma. Over for fodboldmediet bold.dk forklarer han sin beslutning:

- Der er mange små ting, der gjorde, at jeg ikke ønskede at fortsætte. Jeg kan ikke pege på én afgørende ting, men bare sige, at der har været mange små ting de seneste år, der ikke har været helt, som jeg gerne ser, de er i en professionel fodboldklub.

Jimmy Nielsen, der både har en fortid i engelsk fodbold og i klubber som AaB og Vejle, har ikke nogen konkrete jobtilbud på hånden.

Den blonde nordjyde udelukker ikke, at han vil vende hjem til Danmark.

- Alle døre er åbne. Jeg er åben for klubber i USA, jeg er åben for klubber i Europa, jeg er åben for alt, og hele familien er klar på et nyt eventyr, siger han til bold.dk.

Jimmy Nielsen overtog tøjlerne i Oklahoma Energy FC i 2013. Det skete, efter at han som keeper havde været med til at gøre Kansas City til mestre i USA’s bedste fodboldrække, MLS.

Dagen efter stoppede han sin aktive karriere.

Som træner i Oklahoma har han formået at føre Energy FC til tre slutspil, og to gange har holdet spillet conference-finale.

Ifølge bold.dk er Jimmy Nielsen i færd med at tage sin A-licens som træner. Dermed kan han ikke umiddelbart få et job som cheftræner i Superligaen.

- Men jeg forventer heller ikke, at der lige er et job i Superligaen til mig lige nu, siger Jimmy Nielsen til bold.dk.

