AALBORG: Niklas Landin viste før pausen spil af højeste klasse, da Danmarks håndboldherrer torsdag vandt træningskampen over Ungarn med 24-21.

I anden halvleg præsterede målmanden ikke helt så mange redninger, men til gengæld var angrebet kommet i gang.

Som sådan var Landin godt tilfreds, da han gjorde status efter den første af i alt tre danske træningskampe frem mod VM i næste uge.

- Jeg synes egentlig, det var en fornuftig træningskamp fra vores side. Men jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst kun har scoret otte mål i første halvleg.

- Men vi holdt på, fik de to point og fik spillet med mange spillere. Det var ikke kun lagt over på Mikkel (Hansen), siger Niklas Landin til TV2.

Landin: Godt med træningskampe

Han glæder sig over at have yderligere to træningskampe til rådighed, før Danmarks OL-guldvindere skal spille om VM-metal.

- Der er i hvert fald nogle ting, vi kan bygge på, og det skal vi selvfølgelig hjem og kigge på. Vi har ikke haft så mange træninger, og det er fint med de her træningskampe, før VM begynder, siger Niklas Landin.

Han tilskriver forsvaret en stor del af æren for, at hans redningsprocent før pausen nåede op omkring 47.

Gudmundsson: Forsvaret fungerede

Også landstræner Gudmundur Gudmundsson fremhæver forsvaret.

- Det var svært, synes jeg. Jeg var tilfreds med mange ting. Særligt forsvaret fungerede rigtigt godt, og de scorede kun 21 mål.

- Men særligt i angrebet spillede vi alt for langsomt. Det snakkede vi både om under kampen og i pausen, siger Gudmundur Gudmundsson til TV2 Sport.

Danmark spiller næste kamp i træningsturneringen Bygma Cup fredag, hvor Egypten er modstanderen.

/ritzau/