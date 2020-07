Niklas Landin overvejer retur til dansk liga på sigt

KIEL:Verdens bedste håndboldspiller i 2019, Niklas Landin, har spillet i Bundesligaen de seneste otte år, men han er begyndt at tænke over, hvor længe han skal blive i ligaen, der betegnes som verdens bedste.

Den 31-årige Kiel-keeper, der i sine første karriereår optrådte for først GOG og siden Bjerringbro-Silkeborg, har den danske liga med i sine overvejelser, fortæller han til B.T.

- Jeg er begyndt at tænke over, hvor længe det skal være Bundesliga for mit vedkommende. Om jeg skal hjem til den danske liga på et tidspunkt, og hvornår det så skulle være – om der er et godt tidspunkt for det. Det er da begyndt at strejfe mig, siger Landin.

Han føler sig dog ikke færdig med Bundesligaen og regner i første omgang også med at forlænge kontrakten med Kiel, som står til at udløbe om et år.

Men skal han til en anden liga, regner han med, at det bliver den danske.

- P.t. kan vi ikke se os selv tage et andet udlandseventyr i et andet land, så hvis jeg skulle skifte, skulle det være for at komme hjem og bo i Danmark, tror jeg næsten. Men samtidig er jeg også forholdsvis langt væk oppe i hovedet i forhold til at skulle skifte hjem til Danmark.

Landin blev tidligere på måneden udråbt som verdens bedste spiller i 2019 af Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

THW Kiel blev kåret som mester i Tyskland i sidste sæson, fordi klubben lå på førstepladsen, da man så sig nødsaget til at afblæse resten af sæsonen på grund af coronapandemien.

Der er endnu ikke sat præcis startdato på den kommende sæson.

/ritzau/