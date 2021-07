Nikolaj Jacobsen er utilfreds med OL-test trods sejr

HELSINGØR:Danmark er efter triumfen i 2016 regerende olympisk mester og tager også til OL i Japan som regerende verdensmester.

Men spillet var langtfra prangende, da Danmark mandag spillede generalprøve og slog Sverige med 31-30 i Helsingør.

Det erkender landstræner Nikolaj Jacobsen.

- Jeg har sjældent set os dække så dårligt op. Jeg håber ikke, det er niveauet. Jeg ved ikke, om vi har tunge ben eller hvad, og det skal vi lige kigge på.

- Jeg har sjældent set os tabe så mange mand-mand-dueller og stå med alt for stor afstand mellem os. Defensivt var det slet, slet ikke godkendt, siger Jacobsen til TV 2.

Bagspilleren Morten Olsen udgik med en skade i opvarmningen til kampen mod Sverige, og siden måtte også OL-reserven Emil Jakobsen udgå.

Begge har dog chancen for at komme med i flyveren til Japan onsdag.

- Emil er jeg ikke så nervøs for. Han vred om, men det bør ikke være noget, der forhindrer ham i at rejse med på onsdag. Men Morten skal vi lige have kigget på, siger Jacobsen.

Lægskadede Morten Olsen skal skannes tirsdag.

- Selvfølgelig er jeg bekymret for sådan en skade. Det kan tage alt fra et par dage til flere uger, så selvfølgelig er jeg bekymret for, at det tager for lang tid, siger Olsen til TV 2.

Danmark tager 14 spillere og to reserver med til OL, som for Danmarks vedkommende starter 24. juli med et opgør mod Japan.

Danmark møder derudover også Sverige, Egypten, Bahrain og Portugal i sin indledende pulje.

/ritzau/