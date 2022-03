Nikolaj Jacobsen erstatter coronaramte spillere med nordjyder

HÅNDBOLD:Bjarke Christensen og Nikolaj Læsø er indkaldt som erstatninger for de coronaramte spillere hos de danske håndboldherrer. Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) tirsdag på sin hjemmeside.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har indkaldt de to forstærkninger til den danske lejr, efter at Aaron Mensing og Casper U. Mortensen mandag begge afleverede positive testsvar.

Det danske herrelandshold mødte mandag ind til samling forud for træningsturneringen Golden League.

Truppen blev i den forbindelse testet. Fløjspilleren Casper U. Mortensen, som stod over for et comeback, og bagspilleren Aaron Mensing modtog efterfølgende positive testsvar.

Begge spillere er derfor sendt hjem, og i stedet har Nikolaj Jacobsen indkaldt Nikolaj Læsø fra Aalborg Håndbold og Bjarke Christensen fra Mors-Thy Håndbold til den danske trup.

De to spillere vil støde til landsholdstruppen mandag formiddag.

Danmark stiller op uden flere af de største stjerner som følge af afbud og skader. Blandt andre Mathias Gidsel, Mikkel Hansen, Magnus Landin og Niklas Landin er fraværende.

Danmark skal torsdag, lørdag og søndag møde Norge, Spanien og Frankrig. Testkampene spilles i henholdsvis Aalborg, Herning og Aarhus.

