Nikolaj Jacobsen vil ikke love reserver spilletid ved VM

HÅNDBOLD:Den danske spillertrup ved håndbold-VM tæller 20 spillere, men før hver kamp skal fire mand sorteres fra. Ifølge reglerne er det nemlig kun tilladt at stille med 16 spillere i hver kamp.

Men selv om man fra kamp til kamp har lov til at skifte så mange spillere ud, som man ønsker, har landstræner Nikolaj Jacobsen ingen planer om at udnytte den mulighed særlig ofte.

Han er heller ikke fristet af at give reserverne chancen i søndagens kamp mod DR Congo, hvor alle forventer en klar dansk sejr.

- Som jeg har sagt tidligere: Det er fint, at vi har 20 mand med, men det betyder ikke, at der er 20 mand, der skal spille. Det er en sikkerhed for, at man ikke skal flyve dem ind fra Danmark, siger Nikolaj Jacobsen.

Mod Bahrain sad Nikolaj Læsø, Benjamin Jakobsen og Emil Nielsen over sammen med coronapositive Emil Jakobsen.

Søndag mod Congo er den eneste afvigelse, at Emil Nielsen erstatter Kevin Møller som reserve for førstemålmand Niklas Landin.

- Når man kommer ind i sådan en turnering, gælder det om, at spillerne får en rytme. Der kommer ikke til at ske vanvittige udskiftninger, fordi vi spiller mod DR Congo.

- Det bliver nogenlunde nogle af de samme opstillinger, som vi så mod Bahrain. Og så får vi måske prøvet en eller to opstillinger mere af, siger Nikolaj Jacobsen.

Beslutningen om, at alle lande kunne tage 20 spillere med til VM, er truffet i lyset af risikoen for, at nogle af spillerne bliver smittet med coronavirus undervejs i turneringen.

/ritzau/