Nobelkomité afviser at tage pris fra Aung San Suu Kyi

Trods massiv kritik af Myanmars politiske leder, Aung San Suu Kyi, vil det ikke komme på tale at tage Nobels fredspris fra hende.

Det siger den norske Nobelkomité onsdag.

Kritikken af Suu Kyi er blevet aktuel igen, efter at FN mandag offentliggjorde en rapport, der anbefaler at retsforfølge Myanmars hærchef og flere af de øverste generaler for forfølgelse af rohingya-mindretallet.

For et år siden indledte militæret en operation, der har sendt omkring 700.000 rohingyaer på flugt fra Myanmar til Bangladesh.

Et stort antal flygtninge har fortalt om, hvordan soldater dræbte deres familiemedlemmer, voldtog piger og kvinder og brændte flere landsbyer ned.

Suu Kyi har ikke beføjelser over militæret, men i FN-rapporten får hun igen kritik for ikke at have talt imod drab og forfølgelse af rohingya-mindretallet.

- Det er vigtigt at huske, at en Nobelpris, hvad enten den er givet for fysik, litteratur eller fred, er tildelt for en prisværdig indsats eller præstation i fortiden, siger Nobel-komitéens sekretær, Olav Njølstad.

- Aung San Suu Kyi fik Nobels fredspris for sin kamp for demokrati og frihed frem til 1991, som var det år, hun fik prisen, siger han.

Han tilføjer, at Nobel-komitéens regler ikke tillader, at en pris trækkes tilbage.

Fra flere sider har der lydt skarp kritik af Suu Kyi, der tidligere var kendt verden over som et demokratisk ikon, men hvis stjerne er falmet betydeligt i det seneste års tid.

I sidste uge valgte den skotske by Edinburgh at trække sin frihedspris til Suu Kyi tilbage på grund af hendes modvilje mod at fordømme volden mod rohingyaerne.

Suu Kyi er formelt set udenrigsminister og statsråd i Myanmars regering.

En paragraf i forfatningen, som det tidligere militærstyre skrev ind, forhindrer hende i at blive landets præsident. I praksis anses hun dog for at være leder af regeringen i Myanmar.

/ritzau/Reuters