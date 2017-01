USA: Nobelprismodtager og rettighedsforkæmper Malala Yousafzai siger fredag, at hun er "knust" over Donald Trumps ordre om at begrænse adgangen til USA for flygtninge fra overvejende muslimske lande.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Malala Yousafzai opfordrer den amerikanske præsident til ikke at opgive verdens "mest forsvarsløse".

- Jeg er knust over, at præsident Trump har lukket døren for børn, mødre og fædre, der flygter fra vold og krig, udtaler den 19-årige Malala i en erklæring.

Hun blev i 2012 skudt i hovedet af Taliban efter at have kæmpet for pigers ret til at gå i skole i sit hjemland, Pakistan.

- I denne tid med usikkerhed og uro rundt om i verden beder jeg præsident Trump om ikke at vende ryggen til verdens mest forsvarsløse børn og familier, tilføjer hun i erklæringen, bare øjeblikke efter at Trump underskrev dekretet.

Ifølge Donald Trump er formålet med dekretet at "holde radikale, islamistiske terrorister" ude af USA.

Derfor begrænser han nu tilgangen af flygtninge fra visse overvejende muslimske lande. Det gælder blandt andre flygtninge fra Syrien.

I samme vending understreger Trump, at han vil prioritere syriske kristne, som flygter fra det borgerkrigshærgede land.

Det Hvide Hus har endnu ikke offentliggjort det præcise indhold af dekretet, men ifølge et udkast lækket til amerikanske medier vil Trump suspendere USA’s flygtningeprogram i mindst 120 dage.

Specifikt skal syriske flygtninge udelukkes på ubestemt tid, eller indtil Trump vurderer, at de ikke længere udgør en fare for landets sikkerhed.

- Jeg er knust over, at syriske flygtningebørn, der i seks år har lidt under en krig, som de på ingen måde er skyld i, nu også skal udsættes for diskrimination, siger Malala Yousafzai.

/ritzau/