AALBORG: Øjnene er små. Det har været intensive døgn for de 19 unge, som fra fredag til søndag har deltaget i The South Gate Societys årlige forfatterweekend på Trekanten Bibliotek og Kulturhus i Aalborg Øst.

Det er andet år i træk, at forfatterskolen arrangerer et weekendkursus og workshop, hvor unge med forfatterdrømme kan mødes og nørde med ord.

- Jeg får nogle nye kompetencer, fordi jeg arbejder med nogle helt andre genrer, end jeg plejer, fortæller Jesper Nielsen, der mest gør det i digte og noveller.

På writing-campen har han og de øvrige deltagere valgt mellem så forskellige spor som manuskriptskrivning, spiludvikling og sci-fi/fantasy-genren.

For den unge nordjyde blev det manuskripterne.

- Det har været en øjenåbner, fordi det er så anderledes, men også noget, jeg godt kunne finde på at fortsætte med, siger han.

De tre spor er netop valgt for at vise, at forfattere ikke kun skriver romaner og noveller, men at der er mange måder at arbejde med ord på, forklarer stifter af forfatterskolen The South Gate Society LeAnne Kline Christiansen.

- Denne weekend er om at få inspiration og om at få ideer, og vi er derfor åbne overfor alle genrer og alle sprog, siger hun.

Snakken eleverne imellem går da også på både dansk og engelsk, fordi en del af deltagerne har udenlandsk baggrund.

Her på sidstedagen er de fælles om en træthed, der gør det lidt svært at tænke helt klart.

De har deltaget i workshops og fået professionel coaching af forfattere som Glenn Ringtved og Mads Nygaard fra kl. 7 morgen og til midnat - herud over har de produceret egne tekster.

- Jeg har højest sovet seks timer i alt i weekenden, men det er dejligt at møde mennesker, der har samme interesse. Til daglig læser jeg en teknisk uddannelse, hvor mine medstuderende ikke altid kan forstå, at jeg er så vild med ord, forklarer 25-årige Mette Jakobsen.