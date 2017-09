Nogenlunde status quo i Hobro

HOBRO: Det ville nærmest være en underdrivelse at kalde Hobros start i Alka Superligaen for en succes, og derfor må det også vække glæde hos cheftræner Thomas Thomasberg, at truppen frem mod søndagens opgør mod FC Midtjylland er stort set uændret i forhold til de seneste ligakampe, der har budt på sejre over Sønderjyske, Lyngby og Silkeborg.

- Der er ikke så meget nyt at fortælle i forhold til truppen, siger cheftræneren.

- I forhold til sidst har vi igen Jacob Tjørnelund med, men derudover er det samme trup som sidst.

Til gengæld betyder det også, som det kom frem i går, at Mads Justesen endnu ikke er klar til at indgå i truppen på lige fod med sine holdkammerater. Hans styrker kunne måske ellers godt have været tiltrængt mod FC Midtjylland, der spiller med stor fysisk styrke i angrebet og satser meget på dødbolde.

- De har nogle forcer rent fysisk, som vi skal arbejde hårdt for dæmme op for. Men det er der også andre Superligahold, der har, og vores forsvar har set stærkt ud, så det skal vi kunne klare med dem, der kommer på banen.

Udover Justesen mangler Hobro også langtidsskadede Wilfried Domoraud, der ventes ude resten af 2017.

Kampen mod FC Midtjylland fløjtes i gang på MCH Arena søndag 13:00.