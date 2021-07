Nordea firdobler sit overskud til 7,6 milliarder kroner

DANMARK:Nordea har i andet kvartal i år øget sit overskud markant sammenlignet med samme periode sidste år.

Det fremgår af den nordiske storbanks regnskab for første halvår, der er blevet offentliggjort onsdag morgen.

Samlet har Nordea i andet kvartal tjent 7,6 milliarder kroner. Det er mere end det firdobbelte i forhold til andet kvartal året før.

Den store forbedring er især drevet af en forbedring i forventede tab på udlån - også kendt som nedskrivninger - der i andet kvartal sidste år gav et tab på 5,2 milliarder kroner.

I år viser nedskrivningerne omvendt et positivt resultat på 380 millioner kroner. Det kan forklares med, at Nordea tidligere har afsat penge, som banken regnede med at tabe på visse kunder. Men da kunderne har klaret sig bedre end ventet, står Nordea alligevel ikke til at tabe penge på at låne ud.

Sidste års store nedskrivninger hang sammen med coronakrisen, der gav stor usikkerhed for både privat- og erhvervskunder. Men siden er der sket meget, som har skabt mere ro omkring deres økonomi.

- Over de seneste få måneder har vi set de nordiske samfund gradvist begynde at genåbne. Restriktioner lempes, vaccinationsprogrammer udvikler sig godt, og en tilbagevenden til mere normal aktivitet er i gang, siger Frank-Vang Jensen, administrerende direktør i Nordea, i en skriftlig kommentar.

Den positive vej ud af coronakrisen ses også i Nordeas samlede indtægter, der i andet kvartal er vokset til 18 milliarder kroner. Det er en stigning på 16 procent i forhold til samme kvartal sidste år.

Også på udbyttesiden tager Nordea et skridt ud af skyggen fra coronakrisen. Banken er således klar til at udbetale det suspenderede udbytte for 2019 og 2020, efter at restriktionerne for udlodning er blevet ophævet.

Nordea lægger an til at udbetale et udbytte på 5,36 kroner per aktie til aktionærerne i oktober.

I starten af sidste år blev bankerne i Danmark opfordret til at holde igen med at betale udbytte til aktionærerne og i stedet polstre sig med pengene. Det var Finanstilsynet, Nationalbanken og regeringen, der kom med den udmelding.

I december lød det dog fra Finanstilsynet, at bankerne kan udbetale udbytte, hvis det "sker under ekstrem forsigtighed, og hvis virksomheden er velkapitaliseret".

