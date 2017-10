Nordea vil skære flere tusinde job væk i stor sparerunde

KØBENHAVN: Nordeas regnskab for tredje kvartal viser en tilbagegang i det ordinære resultat på fem procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Blandt andet derfor forbereder banken sig på en større sparerunde, hvor flere tusinde stillinger skæres væk.

Nordea har i alt 31.918 ansatte.

- For at sikre vores konkurrenceevne på lang sigt planlægger vi yderligere at reducere antallet af ansatte og konsulenter med mindst 6000, hvoraf cirka 2000 er konsulenter, siger administrerende direktør Casper von Koskull i en kommentar til regnskabet.

Stine Wind, der er pressechef for Nordea i Danmark, kan endnu ikke sige, i hvor høj grad afskedigelserne kommer til at ramme bankens danske ansatte.

- Afskedigelserne vil ske på tværs af lande, og alle afdelinger vil blive berørt. Men det er ikke særligt konkret lige nu, og vi melder ud, når vi ved mere, siger hun til Ritzau.

Casper von Koskull løfter i sine kommentarer til regnskabet sløret for, hvordan det blandt andet kan lade sig gøre at klare sig med færre ansatte fremover.

Nordea har nemlig i september introduceret en såkaldt chatbot - en automatiseret kundeservicemaskine - der har svaret på 10.000 spørgsmål fra de norske kunder.

Og i december tager man en robot-rådgiver i brug, der kan give investeringsråd til kunderne, når de har brug for det.

- I de kommende år vil vi opnå stordriftsfordele ved at tage vores styrkepositioner til det næste niveau og skabe effektive og automatiserede enheder, siger direktøren i regnskabet.

Nordeas overskud efter skat i tredje kvartal lød på 1090 millioner euro, hvilket er 58 millioner euro færre end i tredje kvartal 2016.

Renteindtægterne ligger en lille smule under, men driftsresultatet før nedskrivninger og skat er knap 100 millioner euro lavere end for et år siden.

Nedskrivningerne faldt yderligere i kvartalet, og ifølge regnskabet kan halvdelen af dem tilskrives en presset olieindustri.

Nordea besluttede tidligere i år at flytte sit hovedkvarter fra Stockholm til Helsinki.

/ritzau/