Nordens højeste træ står i Silkeborgskovene

Nordens højeste træ er et douglasgran, der står ved Slåensø i Silkeborgskovene.

Det blev bekræftet, da Naturstyrelsen lørdag fandt målebåndet frem.

Træet er fra 1895 og måler 53,7 meter, oplyser Naturstyrelsen i en pressemeddelelse.

Til sammenligning er Rundetårn i København 42 meter højt, mens en almindelig flagstang måler mellem syv og ti meter.

Men det er ikke kun det 123 år gamle træ, der er fascinerende, mener Søren Hald, der er skovrider i Naturstyrelsen.

- Træet er imponerende, men nok lige så imponerende er resten af bevoksningen omkring det.

- De fleste træer er over 45 meter, og enkelte andre sniger sig også op på 50 meter. Der er derfor ikke tale om et enkelt træ, som overvokser alt i sin nærhed, men et træ, som har den helt ideelle placering, siger Søren Hald.

Douglasgranen blev oprindeligt importeret fra det vestlige Nordamerika. Ingen vidste, om det rent faktisk kunne gro i Danmark, så da det i sin tid blev plantet ved Slåensøen, var det blot tænkt som et forsøg.

Men netop placeringen i et tyndt bevokset område af skoven på en fed og leret jord har vist sig at være helt perfekt for træsorten.

- Douglasgranen er vidt udbredt i Vestkyststaterne i USA, og i sit hjemland kan den blive betydelig højere end 53 meter. Tiden vil vise, hvor stor den kan blive i Danmark, siger Søren Hald.

En kæmpegran i Rye Nørskov mellem Silkeborg og Ry var indtil 2002 Danmarks højeste målte træ med 52,5 meter, inden træet væltede i et stormvejr, oplyser Naturstyrelsen.

Nordens højeste træ ved Slåensø er ikke afmærket i skoven, men kan ses, hvis man følger stien mod udsigtspunktet Kongestolen.

/ritzau/