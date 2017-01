AALBORG: Fra 2. til 4. juli fyldes Skudehavnen i Aalborg af skibe til Nordisk Sejlads.

Sidst Nordisk Sejlads besøgte Aalborg var i 2014, og nu er vi så klar igen til værtskabet gennem tre dage, hvor Skudehavnen vil emme af liv og festlige indslag.

Byens borgere, skibenes besætninger og øvrige gæster vil får rig mulighed for at opleve og deltage i en masse sjove og maritime aktiviteter.

Nordisk Sejlads er en kapsejlads for traditionelt byggede og riggede fartøjer, der hver sommer afvikles på Kattegat og Skagerrak.

Formålet med Nordisk Sejlads er at videreføre den maritime kulturarv, og at give kulturel kulturarv videre mellem de Nordiske lande ved at mixe unge og gamle mennesker på de gamle træskibe.

- Det er fjerde gang, at Aalborg er værtsby for Nordisk Sejlads. I 2014 var Aalborg sluthavn, men i år er det fra Aalborg starten går, siger Tim Rasmussen Schjoldager, som er fra den danske gruppe i Nordisk Sejlads.