Nordjyde er klar til Made in Denmark

GOLF: Når European Tour-turneringen Made in Denmark om en lille måneds tid spilles i Silkeborg, bliver det med deltagelse af nordjyske Martin Leth Simonsen.

Golfspilleren, der repræsenterer Hobro Golfklub, indløste billet til turneringen ved at blive nummer to ved Ecco Tour-turneringen Made in Denmark Qualifier i Esbjerg.

Nordjyden kunne dog have fået endnu mere med fra Esbjerg. Han var således tæt på at snuppe karrierens første sejr på Ecco Tour, men måtte efter omspil se landsmanden Nicolai Tinning løbe med førstepladsen.