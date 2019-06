Nordjyde færdig i Le Mans: Hamrede ind i barriere med høj fart

LE MANS: Den nordjyske racerkører Marco Sørensen er ude af dette års Le Mans efter et voldsomt uheld kort efter midnat.

Ifølge TV2 bragede Marco Sørensen i høj hastighed ind i barrieren i sin Aston Martin nummer 95. Han var selv i stand til gå fra stedet, men bilen var så beskadiget, at den ikke ved egen kraft kunne rulle tilbage i pitten.

I et tweet fra klokken cirka 01.30 skriver Marco Sørensens team, at man på grund af bilens skader efter uheldet ved Indianapoliskurven har måttet trække bilen ud af løbet.

Samtidig skriver teamet, at Marco Sørensen har slået sig, men ellers er okay.

