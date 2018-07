Nordjyde fik "kun" andenpræmie i Eurojackpot - på flere millioner

AALBORG: En heldig nordjyde scorede i weekenden andenpræmien i Eurojackpot. Og i dét spil er andenpræmien ikke så ringe endda:

3.713.647 kroner tikker nu ind på kontoen.

Det oplyser Danske Spil A/S, som kan afsløre, at vinderen er fra Aalborg Kommune og har spillet via sin mobiltelefon.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra vinderen.

Det er i øvrigt den 96. dansker, der bliver millionær af at spille Eurojackpot, som begyndte i 2012.

Førstepræmien var denne gang på 144 millioner kroner og blev vundet af en svensker.