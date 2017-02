HJØRRING: En mandlig bilist er ved retten i Hjørring blevet frifundet for at advare modkørende trafikanter mod en fotovogn, som holdt parkeret på en vejstrækning for at nuppe bilister med lidt for tung speederfod.

Det skriver ekstrabladet.dk.

Frifindelsen sker, selv om politiet ifølge ekstrabladet.dk tidligere har uddelt flere bøder til bilister, der netop har blinket med lyset for at advare om, at fotovogne holdt klar til at nuppe dem for at overskride hastighedsgrænserne.

Færdselslovens § 32, stk. 1, har regler for, hvornår og på hvilken måde kørende skal anvende lyd- eller lyssignal - horn eller lygter - for at gøre andre trafikanters opmærksom på fare.

Lydsignal må ikke anvendes uden for de tilfælde, bestemmelsen angiver, men en tilsvarende bestemmelse findes ikke for at blinke med lyset.

Frifindelsen af den hjørringensiske bilist skete torsdag i sidste uge.

Bilisten, der overfor ekstrabladet.dk har ønsket at være anonym på grund af sit job, gav ifølge ekstrabladet.dk som begrundelse for sit blink med lyset til de modkørende, at der var glat på vejene, og at han ville advare sine medbilister om det - og altså ikke, at der var en fotovogn oppe ad vejen.

Retten lagde til grund for sin frifindelse, at UANSET om hensigten med blinkeriet med lygterne var at advare mod glat føre - som tiltalte hævdede - eller en fotovogn - som et vidne antog - så findes der ifølge retten IKKE hjemmel i Færdselslovens paragraf 32 til at straffe den tiltalte for at advare de modkørende trafikanter ved at blinke med lyset.

Derfor blev den tiltalte frifundet, men politiet kan endnu nå at anke dommen.