Søndag lykkedes det for Anders Thomsen fra Aalborg og Kenneth Jeppesen fra Aarhus at bestige det 6959 meter høje Aconcagua - Argentinas og Sydamerikas højeste bjerg.

De to venner er i færd med at bestige det højeste bjerg på hvert af verdens syv kontinenter. Den såkaldte Seven Summits udfordring. Bjerget i Argentina var det fjerde i rækken.

Det har taget cirka to uger for dem at nå til toppen af Aconcagua.

Inden opstigningen skulle de først vandre med andre eventyrlystne bjergbestigere fra England, USA, Holland, Japan og Argentina til foden af bjerget.

Bjerget ligger i en nationalpark. Opstigningen startede i 2800 meters højde, hvorefter der ventede flere lejre og hviledage, så de kunne vænne sig til højderne undervejs.

På sidstedagen klatrede de to kammerater de sidste 1000 meter op ad bjerget.

Før opstigningen havde de to forberedt sig i månedsvis.

