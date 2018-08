Nordjyde overvejer plads i Made in Denmark

GOLF: På trods af store pengepræmier og verdenskendte spillere på banen takker nordjyske Martin Leth Simonsen måske nej til European Tour-turnering Made in Denmark, der løber af stablen i Silkeborg sidst på måneden.

Fredag vandt han en plads til turneringen gennem en andenplads i Made in Denmarks qualifierturnering i Esbjerg. Men en femteplads på Nordic League-ranglisten giver valget nogle aspekter.

Her ligger han nemlig til at få en plads på Challenge Touren i næste sæson. Men deltagelse i Made in Denmark betyder, at konkurrenterne kan hale ind på Simonsen ved Nordic League-turneringen Timberwise Finnish Open den uge.

- Tiden må vise, hvad jeg gør. Det går lidt an på, hvordan det går de næste uger. Jeg vil gerne være i en komfortabel position på Nordic League, før jeg kan tage til Silkeborg, siger Martin Leth Simonsen.

Han deltog ved Made in Denmark i 2014, da han kom med på et afbud. Det år var han amatør, mens deltagelsen i 2015 blev golfspillerens første turnering som professionel.