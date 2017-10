Nordjyde stak med kniv 79 gange

THISTED: En mand fra Thisted er fredag af Retten i Holstebro blevet idømt fængsel i 12 år, fordi han i februar i år stak sin bekendte, franskmanden Francois Mendes, ihjel med mange knivstik.

Den dømte, Yon Zean Grome Schirmer Akueson, har besluttet at modtage dommen, siger hans forsvarer, advokat Bjarne Vium, til TV MidtVest.

Med to knive stak han sit offer hele 79 gange under forbrydelsen, der fandt sted 27. februar under et drikkelag.

Akueson har fortalt, hvordan han tilfældigt mødte Mendes på gangen. Denne havde en flaske spiritus i en pose, og de blev enige om at høre musik og at få lidt at drikke.

Gerningsmanden ville have Mendes til stoppe med at hælde spiritus op.

- Jeg sagde ordret til ham: Forsvind eller jeg slår dig ihjel, sagde han under et tidligere retsmøde.

Det endte med, at han greb to knive i knivblokken i køkkenet og gik til angreb.

Under sagen har han tilstået vold med døden til følge, men har ikke erkendt en hensigt om at dræbe.

Han modtager dog dommen på fængsel i 12 år, som er den sædvanlige straf for manddrab.

