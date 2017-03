SALTUM: Jon Lindberg fra Saltum vandt DR3’s program Alene i Vildmarken.

Han var en af de to sidste deltagere, som holdt ud i næstsidste afsnit.

I dagens forpremiere, som DR har lagt på nettet, ender han altså som sejeste vildmarksdeltager.

Udsendelsen har strakt sig over 10 afsnit og har fulgt de 10 deltagere, som blev sendt til søen Altevatn i Nordnorge for at klare sig alene så længe som muligt.

Alene i Vildmarken er baseret på et amerikansk koncept.