- Det giver øget sikkerhed for både de bløde trafikanter og for bilisterne, siger Jens Brendstrup, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark.

- At nordjyderne i 2016 fortsatte med at købe flere større biler og færre mikro- og minibiler er en glædelig nyhed. De store biler har langt bedre sikkerhed end de små, så der kommer langt mere sikre biler ud på de danske veje.

Det er dog stadig små biler som Peugeot 208, Toyota Yaris og Toyota Aygo, som tegner sig for de største andele i Nordjylland.

For hele landet er tallene 222.924 nye personbiler i fjor mod 207.556 året før

Bag procenterne ligger det forhold, at der i den nordjyske region i 2015 blev solgt 20.811 nye biler mod 21.058 i 2015.

At vi heroppe skiller os ud, når det gælder bilkøb, viser en dugfrisk salgsstatistik, som organisationen Autobranchen har udarbejdet specielt til NordjyskeBiler. I den kan man bl. a. læse, at bilsalget i 2016 faldt 1,2 pct., hvilket er i klar kontrast til tallene på landsplan, hvor der var tale om en vækst i fjor på hele 7,4 pct.

NORDJYLLAND: Vi nordjyder var i det forgangne år ikke så flittige til at underskrive sludsedler på nye biler som resten af danskerne. Og i Region Nordjylland købte vi heller ikke helt de samme bilmodeller, som i resten af Danmark. Vi går mere efter de større biler end danske bilkøbere generelt.

