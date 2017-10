Nordjyder udgår fra Denmark Open med skade

BADMINTON: Det så ikke godt ud, da den danske damedouble med Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen torsdag kæmpede sig videre til kvartfinalen i badmintonturneringen Denmark Open.

Rytter Juhl måtte ved stillingen 20-20 i tredje sæt gå ud på sidelinjen med en skade i knæet, men formåede alligevel at komme tilbage og spille kampen færdig.

Men skaden har vist sig at være for alvorlig til, at det danske toppar kunne fortsætte i turneringen, og de har derfor måtte se sig nødsaget til at trække sig kort før fredagens kvartfinale.

Danskerne skulle have mødt japanske Naoko Fukuman og Kurumi Yonao, der altså nu går videre til lørdagens semifinaler.

/ritzau/