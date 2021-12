Nordjyderne får Nordjylland til at lyse op i den mørke tid

NORDJYLLLAND:Det er en mørk og kold tid, men vi gør alt, hvad vi kan for at lyse det op med juleudsmykkede huse, altaner, terrasser, udestuer, drivehuse, biler osv.

Vi bad nordjyderne om at dele billeder med os af deres jule-udsmykkede hjem på NORDJYSKEs Facebook-side, og det gjorde de i den grad - vi har her samlet et lille udpluk af de mange smukke billeder.

33































































Galleri - Tryk og se alle billederne.

Du kan se mange flere billeder af juleudsmykkede huse på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også har mulighed for at dele DIT billede med os.