Nordjyderne faldt tilbage

GOLF: Tredjedagen ved årets Made in Denmark på Himmerland Golf & Spa Resort i Gatten, men det er desværre ikke med en nordjysks piller helt i front.

Vejrbetingelserne var lørdag ideelle til lave runder, og det udnyttede mange af spillerne.

Både Søren Kjeldsen og Lucas Bjerregaard var under par, men de kunne ikke helt leve op til de runder i 64 og 65 slag, som flere af topspillerne leverede.

Søren Kjeldsen gik to slag under par, mens Lucas Bjerregaard var tre slag under par. Begge er de dermed syv slag under par inden søndagens sidste runde.

Det bringer dem lige nu ind på en delt 21.-plads.

- Jeg synes stadig, at jeg kan se en lav runde derude. Mine putts faldt ikke helt, som jeg gerne ville. men jeg synes stadig, at jeg kan se nogle gode ting i mit spil, siger Søren Kjeldsen, der holede et fint put for par på 18.

Lucas Bjerregaard kom skidt fra start på runden, men lavede dog fem birdies på bagni.

- Det giver mig helt klart noget selvtillid inden sidstedagen, at jeg sluttede så godt af. I starten havde jeg som i går ikke helt tiltro til min putter, men det blev klart bedre, og jeg håber da, at jeg kan sætte en god sidste runde sammen, siger han.

Turneringen føres af vinderen fra 2015, David Horsey, der 14 slag under par.