NORDJYLLAND: Det er til stor hjælp for kommuner og regioner, når der hvert tredje år laves en omfattende undersøgelse af danskernes helbred ved hjælp af et spørgeskema til 300.000 personer.

Det fortæller Ulla Astman (S), der er formand for regionernes sundhedsudvalg og regionsrådsformand i Region Nordjylland.

Her har de nordjyske kommuner siden den seneste undersøgelse i 2013 kunnet målrette indsatsen bedre.

- Man har ud fra de oplysninger, vi har fået i undersøgelsen, formået at placere nogle tilbud, lige der hvor der var behov for det, siger hun.

Unge havde det dårligt

De tidligere undersøgelser har vist, at flere unge i Aalborg havde det mentalt dårligt.

Og i Rebild Kommune var det mænd i en bestemt aldersgruppe, der havde vægtproblemer, og i Frederikshavn var der særligt mange rygere.

Alle steder har kommunerne sat ind med en særlig indsats og målrettet den forebyggende indsats ud fra de svar, der kom i undersøgelsen, siger Ulla Astman.

Målrettet indsats

Spørgsmål: Kan man ikke bare trække de data, man har brug for, ud af diverse registre - og sætte ind efter behov?

- Nej, for vi kan jo ikke se, hvordan folk har det. At unge på en uddannelsesinstitution går og har det skidt. Eller om folk ryger eller vejer for meget. Det kan man jo ikke trække ud af en eller anden database, siger Ulla Astman, der kalder det for et "unikt redskab".

Ved den seneste undersøgelse i 2013 svarede omkring 162.000 på spørgsmålene i skemaet. 85 procent af dem havde det i overvejende grad godt.

- Nogle gange skyder vi med spredehagl, så det bedste ved undersøgelsen er, at vi kan finde nogle mønstre og målrette indsatsen, siger Ulla Astman.

