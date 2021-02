Nordjyderne: - Hooold da kæææft hvor vildt!!! Velkommen til Aalleren, Mikkel!

AALBORG:Torsdag morgen blev nyheden, om at Mikkel Hansen efter hvad NORDJYSKE erfarer er på vej til Aalborg Håndbold, breaket af de fleste medier i Danmark. Da nyheden landede på NORDJYSKEs Facebook-side væltede det ind med glædeskommentarer - og her er bare et lille uddrag af de mange kommentarer:

- Det ender med at hele landsholdet spiller i Nordens Paris. Nu håber vi, at vi snart kan komme ud og se dem spille igen, skriver Trine Sølvkjær

- Velkommen til Aalborg, Mikkel Hansen, skriver Kirsten Anninck Andersen.

- Fra Paris til Nordens Paris, synes Jakob Krabbe Nielsen.

- Det klæder også Mikkel at spille i rødt og hvidt, skriver Annette Holmberg.

- Det bliver så godt , godt gået Jan Larsen, synes Maibritt Jensen.

- Han skal være velkommen, det bliver så dejligt at skal se Mikkel spille i Aalborg, skriver Jane Kristensen.

- Sådan! Så bliver det ikke bedre, synes Kirsten Nørgaard Thomsen

- Hooold da kæææft hvor vildt!!! Velkommen til Aalleren Mikkel, skriver Michael Bimmer Thomsen.

- Spændende nyhed. I har altid været dygtige til at hente gode spillere til klubben. Så bliver der ekstra rift om billetterne, skriver Jørgen Mikkelsen.

- Tillykke Aalborg - nøj det bliver spændende, skriver Dorthe Hald Damborg.

- Sådan, Mikkel, du skal være hjertelig velkommen i Aalborg, synes Eva Sørensen.

- Respekt Aalborg håndbold - virkelig stærkt, skriver Henriette Lønstrup Christensen.

- Hold da op for en dejlig nyhed, super, synes Bente Simonsen.

- Hej Mikkel, glæder mig til og se dig i Aalborg Håndbold, skriver Michael Kristensen.

- Godt gået, Jan og Aalborg Håndbold, skriver Sander Møller.

