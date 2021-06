Nordjyderne siger farvel til mundbindet: - Jeg glæder mig bare til at at se folks smil igen

NORDJYLLAND:Fra mandag 14. juni er det ikke længere nødvendigt at bære mundbind - kun når man står op i den kollektive trafik. Vi spurgte nordjyderne på NORDJYSKEs Facebook-side om, hvor de glæder sig allermest til, at de ikke længere skal bruge mundbind, og vi har her samlet et lille uddrag:

- Over det hele, skriver Lisbeth Petersen.

- Jeg glæder mig bare til at se folks smil igen, fortæller Rikke Stenbæk.

- Over det hele, men især på arbejde, er buschauffør, skriver Siri Bak Nørgaard.

- Jeg glæder mig vildt meget til ikke at bære visir på mit arbejde. Alt mit hår er knækket pga. Visiret og min hud er uren som en teenagers, så det bliver skønt, at komme til at ligne sig selv igen. Når det så er sagt, så bærer jeg det gerne igen, hvis en pandemi/regering påkræver det, skriver Maja Durinck.

- Når jeg arbejder som tjener, det er hårdt at gå med mundbind i 8 timer, fortæller Ann Tove Bengtson.

- Så skal man huske at tage tænderne i munden hver dag, skriver Helle Højen.

- Jeg glæder mig allermest til, at jeg nu bedre kan kommunikere med andre. Mundbind er et helvede, når man mundaflæser, fortæller Trine Tinggaard Thellefsen.

- Glæder mig enormt. Kan ikke få hænderne ned. Men nu er det så bare det pas, der generer, heldigvis kommer de test/pas til at holde længere fremadrettet, skriver Djess Fauerholt.

- Jeg glæder mig bare til, at jeg ikke hele tiden skal huske at tage det på, skriver Mette Nielsen Mortensen.

- På mit arbejde, som er i en dagligvare-butik, fortæller Anne Mette Pedersen.

- På busterminalen og i butikker, skriver Sanne Pedersen.

- Glæder mig til at kunne se andre menneskers ansigt, skriver Birgit Nielsen.

- At kunne aflevere min datter uden det mundbind, skriver Jannie Lindhardt.

- Endelig kan vi kysse på rulletrappen igen uden de mundbind, skriver Sukie Wulf.

- Jeg arbejder som SOSU assistent på plejehjem. Jeg synes, at det har været hårdt at gå med mundbind på job. Specielt når beboerne skal i bad, så har det været meget svært at få luft for os personale. Så jeg glæder mig til, vi endelig langt om længe ikke længere skal bruge mundbind på job, skriver Rebecca Reeves.

- At jeg kan åbne min telefon med ansigtsgodkendelse, fortæller Line Carøe Aarestrup.

- Jeg glæder mig bare til at se folk smile igen, det savner jeg, når man er ude og handle ind eller på Restaurant og Cafe, skriver Gitte Bisgaard Kristensen.

