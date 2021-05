Se billederne: Nordjyderne glemmer aldrig befrielsen

NORDJYLLAND:I år er det 76 år siden, Anden Verdenskrig og den fem år lange besættelse af Danmark sluttede. Nordjyderne mindes hvert år Danmarks befrielsesdag, og det gør vi, traditionen tro, ved at stille lys i vinduet om aftenen 4. maj.

Rigtig mange har delt deres lys-billeder med os, for at mindes og aldrig at glemme, på NORDJYSKEs Facebook-side, og vi har her samlet et lille uddrag af de mange flotte billeder:

