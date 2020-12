Nordjydernes anderledes nytårsaften

NORDJYLLAND:Har du ændret dine planer for nytårsaften, efter at der tirsdag aften blev opfordret til at holde sig til sin egen husstand eller kun ganske få folk samlet, som man er tæt med? Det spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook- side - og her er nogle af svarerne:

- Ja, selv om vi kun skulle have 3 gæster så har vi valgt at aflyse, fortæller Kirsten Bøgh Andersen.

- Nej det har jeg ikke, vi bliver 4 de samme som juleaften og juledagene, skriver Michael Jensen.

- Vi er den allernærmeste kerne i familien - som det meste af 2020, fortæller Jette Merethe Nielsen.

- Vi er kun os selv i huset 9 stk - godt nytår, skriver Rikke Wendel.

- Her er det nemt, min mand sidder alene med vores hund fra 15-23.30. Jeg passer mit job i hjemmeplejen , men når da hjem ( forhåbentlig ), så vi kan skåle godt nytår, skriver Helle Guldager Christensen.

- Ja, vi har meldt afbud til en mindre sammenkomst ( med 9 personer), og min kæreste og jeg fejrer aftenen alene, fortæller Dorte Matthiassen.

- Har aflyst det planlagte og bliver kun “os selv”, skriver Hanna Lynderup Jensen.

- Vi var 20 pers sidste år. I år fejrer vi det med et par- samme som vi fejrede juleaften med. Godt nytår ønsker Sanne Fahnöe.

- Vores jul er alt blevet aflyst , det har været en stille jul , og det bliver nytårsaften også, skriver Lone Einsbohr Poulsen.

- Vi bliver kun tre i år. Det er nogen, som jeg tit ses med og som ikke er i blandt særlig mange mennesker i deres dagligdag, fortæller Peter Poulsen.

- Vi bliver kun 2 nytårsaften, skriver Margit Boddum.

- Nej det har vi nu ikke, synes vi har gjort hvad vi skulle. Og netop nytårsaften skal vi være sammen med de samme, som vi holdt juleaften og julefrokost med. Det der bliver ændret på er at når gæsterne tager hjem, så plejer min mand at gå en runde, forbi naboerne og ønske godt nytår. Det bliver der ikke noget af i år. I hvert fald kun på afstand. Imens vi fyrer fyrværkeriet af, fortæller Lisette Bundgaard Jensen.

- Den beslutning er truffet for længe siden, ingen fest, skriver John Gamsted.

Du kan også dele dine nytårsplaner med os på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også kan læse mange flere svar på, hvad nordjyderne skal nytårsaften.