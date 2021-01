Nordjydernes: Gå ture, lav sne-engle, kælk, bag, nyd naturen, nyd gode lokale råvarer

NORDJYLLAND:Vi ved alle sammen, at vi ikke kan gå i fitness, gå til frisøren, tage i svømmehallen, nyde hotelophold, få massage, og vi kunne blive ved, - det er alt sammen lukket ned lige nu. Men hvad kan vi så? Det spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor vi bad om gode råd, tips og tricks til, hvad vi så KAN lave i denne corona-nedlukninsgtid. Vi har her samlet et uddrag fra alle de gode tips og råd:

- Vi kan hygge os med ungerne. Vi kan gå en ekstra tur med hunden. Vi kan passe på hinanden. Vi kan holde afstand. Vi kan tænke frem i tiden og glæde os til at det hele bliver mere overskueligt. Vi kan tænke over, om vi har lært noget, skriver Anders Bøgeskov Junior.

- Vi kan være samme med vores vores børn og nyde roen og familiehyggen på højst plan. Alle de ting vi aldrig har tid til i en travlt hverdag, få kigget skabe igennem og ryddet godt op, få ordnet hænge partier, sortere billeder på pc som man altid udskyder, fordi det er et evighedsprojekt, gå lange gåture osv. Kvalitetstid, få større indblik i børnenes skolegang og familiehygge er det jeg nyder mest ved lock down, fortæller Carina Klitgaard Bruun.

- Gå en lang tur I vores smukke landsdel, spille brætspil, hente take-away fra vores favorit restaurant, læse en god bog, kræse lidt ekstra om madlavningen med gode lokale råvarer, nyde den ekstra tid til tosomhed og nærvær, få fikset de ting man ellers aldrig når, skriver Bibi Lenette Pehrson.

- Vinterbade, fodbad, gåture i skoven og på stranden, male på sten, bage boller og drikke varm kakao, skrive breve til en gammel slægtning, skrive brev til naboen, vinke til forbipasserende, fodre fuglene og nyde synet når de spiser, se alle afsnit af en serie på et par dage og spise junkfood, lægge kabale, lave collager af gamle ugeblade, hækle karklude, dække pænt bord og nyd synet og smagen af din æggekage, læs en bog, dans, syng, hop, skriver Anne Dorthe Hansen.

- Gå en tur i det friske vejr. Spille spil med familien (brætspil - ikke online) Træn hjemme i stuen, skriver Lotte Lynge Nielsen.

Nordjydernes tips & råd i billeder