Nordjydernes gode ideer til at undgå at børnene hænger i gardinerne

AALBORG:Selvom dine unger helt sikkert er søde og passer deres hjemmeskole, så er det alligevel svært helt at undgå rastløse og kedsommelige stunder. Så hvad gør I for at aktivere ungerne hjemme hos jer, spurgte vi nordjyderne om på NORDJYSKEs Facebook-side.

Vi nordjyder er meget idérige og kreative og en masse gode bud væltede ind, som vi har lavet et lille uddrag af her:

- Man kunne lave hjemmebiograf, bygge huler, lege man er på skovtur, læse en bog højt osv. Nu har forældre endelig mere tid til at stoppe op og gå ned i børnehøjde og lege, det er langt mere værd end en dyr ferie og et computerspil, nærvær frem for alt, skriver Britta Loeb.

- Her starter vi alle 6 ud med fælles morgentræning, specielt godt til en ellers doven teenager, skriver Charlotte Nørenberg Jørgensen.

- Tilbringer masser af tid i haven, nu hvor vejret også er til det, her kan vi møde havens små venner, fortæller Ane Batsberg.

- Sådan ser dagens opgave ud her: Ud i haven og finde dyr, ind på computeren og finde fakta om dem og tilsidst tegne dem, så kommer vi lidt omkring det hele, fortæller Christina Ørum Larsen.

- Udemærket tidspunkt til at få lært sine børn at være en naturlig del af en families husholdning, børn kan sagtens deltage i madlavning, rengøring, ordne vasketøj osv. Hvis mine giver udtryk for at de keder sig, så har jeg en række huslige pligter, der skal laves, skriver Stine Aagaard

- Facebook LIVE giver mange muligheder. Idag har vi været til morgensang (Ordrup friskole), lært om tænder (ved Randers regnskov), bevæget os til børneyoga (jydeyoga) og hørt om Thor (Jim Lyngvild) så kan mor nemt arbejde, og det giver et lille afbræk. Der bliver selvfølgelig også lavet lektier, leget og tegnet, fortæller Malene Lybech Perslow.

- Vi har lavet et ugeskema her hjemme, der er sat træning, oprydning, skole/lektie tid, hygge, spilletid og gåture på. Der ud over bager vi og laver mad sammen. Hjælper min mor med at få handlet ind. Det bliver nogle lange uger for knægten, som ellers går på efterskole, men vi klarer den, skriver Henriette Thomsen.

- Jeg vil lige sige, det er sundt at kede sig, det er roden til mange gode tanker, og hvem er det som siger, at man skal drøne derudaf med 120 km i timen, prøv at tage en dyb indånding og så bare tuller lidt rundt og lav ingen ting, det er en af de sundeste lege, der findes, synes Frantz Nørgreen.

- Tænker at lære børn de simple kortspil. Tænk et spil kort kan bruges på så mange måder. Terninger ligeså, skriver Dorthea Vangsgaard.

- Herhjemme laves der lidt online lektier hver dag, og også en tur ud at gå hver dag. Så går det hele lidt nemmere, når man får lidt luft også, fortæller Randi Pagh.

Du kan få mange flere gode idéer og input på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også selv kan komme med gode tips, råd og idéer, som vi kan dele mellem hinanden,