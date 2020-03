Nordjydernes top-liste over lyspunkter i corona-tiden

AALBORG:Midt i en trist tid har vi lavet en lille uskyldig topliste med lyspunkter her i denne corona-tid. Denne liste er lavet med udspring i RadioNORDJYSKEs radiovært, Mark Russels egen liste, og efterfølgende har rigtig mange nordjyder på NORDJYSKEs Facebook-side suppleret med mange bud på lyspunkter- den skal læses med et glimt i øjet.

Mark Russel skriver:

1. Jeg skammer mig ikke længere over mit take away-misbrug (jeg udviser jo faktisk bare samfundssind).

2. Jeg får ikke dårlig samvittighed over, at jeg bruger mit fitness-abonnement alt for lidt.

3. Folk står ikke længere i vejen, når jeg handler ind.

4. Søren Brostrøm.

5. Jeg slipper for at bage. Og hvis jeg får lyst til hjemmebagt brød, må nogen have en bolle tilovers.

6. Det er sundt at være single. Og jeg slipper for tømmermænd.

7. Jeg har super rene hænder.

8. Der er overload af torskedumme eller meget vrede danskere på internettet. Lad os bare være ærlige: I er morsomme at se og høre på. Det er lidt som at stå og glo på en kæmpe myretue i skoven. En slags Ludvig Holberg. Om jeg er med i klubben, vurderer du selv.

9. Jeg kan godt - på afstand - tillade mig at småflirte lidt med udvalgte mennesker på parkeringspladsen - der hvor jeg bor - fordi jeg alligevel bare skal ind i min lejlighed og skamme mig bagefter.

10. Nu får jeg endelig tid til at se samtlige 24 afsnit af Matador (undskyld, Søren Espersen, men jeg er aldrig kommet igennem dem alle før).

11. Behøver ikke tænke på frisuren for jeg kommer alligevel ikke ud. Kun Facetime-opkald ser mig, Anni Skarsholt Jørgensen.

12. Det går utrolig nemt med at komme gennem trafikken på vej til og fra arbejde, skriver Astrid Kløve Hesselbæk.

13. At jeg pludselig er en helt, fordi jeg arbejder i sundhedssektoren, det er sgu egentlig meget fedt, skriver Stine Aagaard.

14. Jeg kan stå op 5 min før jeg skal møde - for jeg skal blot gå fra soveværelset og ind i stuen til min pc - og kan sidde i nattøj med god samvittighed, skriver Eva Brøndum.

15. Der er en fornuftig forklaring på min ugentlige skærmtid på telefonen, skriver Maria Holm.

16. Folk klapper og fløjter når man står ude på altanen og prøver på at synge, skriver Henriette Sørensen.

17. Svigermor MÅ ikke komme på besøg. Det er helt lovligt at sige NEJ, skriver Susanne Guldhammer.

18. Altså mine kolleger og jeg brygger på en liste over fordele ved hjemmearbejde. Den indeholder blandt andet: Joggingbukser døgnet rundt, rødvin hver dag fordi vi ikke skal køre næste dag, stå op 7.59 og mød til tiden kl. 8.00, skriver Bettina Breiner Hansen.

19. Ingen prøver at hive mig i byen. Dette er de introvertes VM, skriver Theresa Kjær.

20. Det er helt lovligt at have trænings tights på HELE dagen - helt uden at træne, skriver Tina Murum Larsen.

21. Jeg hilser smilende til fremmede på gaden, og jeg får en åbenhjertig og glad hilsen tilbage. For flere er hungrende efter smil og hilsener, skriver Lene Toft.

22. Der skal ikke smøres madpakker, skriver Mie Bjørn Lønvig.

23. Jeg er vild med at gå ture, og jeg har tid til at tage nye steder hen. Der er ingen der holder øje med mit (over)forbrug af kaffe og pepsi max. Jeg får ryddet op og gjort ekstra rent. Jeg oplever, hvor super glad jeg er for mit arbejde og mine kolleger, skriver Dorte Birkmose.

Resten af de mange gode input på lyspunkter i coronatiden kan du læse på NORDJYSKEs Facebook-side, hvor du også har mulighed for selv at komme med dine bud.