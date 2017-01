Men mens de færreste spekulerer på, om de skal bosætte på Langeland eller i nordsjællandske Rudersdal 200 kilometer væk, er der mange steder også store skatteforskelle på kommuner tæt på hinanden og med nogenlunde ens boligpriser.

i Nordjylland har regionens største by den laveste kommuneskat. Aalborg opkræver nemlig blot 25,4 procent - omkring halvandet point mindre end hos naboerne Vesthimmerland og Brønderslev, svarende til en årlig skattebesparelse på godt 9000 kroner.

Dyrere boliger

Men så er boligpriserne jo de fleste steder i Aalborg Kommune også betydeligt højere end i nabokommunerne.

I Sønderjylland kan en flytning betyde en endnu større besparelse. For i Haderslev er kommuneskatten 26,3 procent, mens Vejle kun opkræver 23,4 procent. Dermed kan en gennemsnitlig Haderslev-familie ifølge Danske Bank spare over 17.600 kroner i skat ved at flytte lidt mod nord eller næsten 1500 kroner hver måned.

En tilsvarende skattebesparelse venter familier, der vil forlade Langeland til fordel for Odense - men så er boligpriserne også noget højere. Familier, der rykker fra Svendborg til den fynske hovedstad, kan skære næsten 11.000 kroner af den årlige skatteregning - selv om Odense har hævet skatten med et halvt procentpoint fra nytår.

Aarhus billigst

I Midtjylland er Aarhus billigst - besparelsen ligger på 7000-9000 kroner for familier, der flytter fra nabo- eller genbokommunerne Randers, Skanderborg, Favrskov eller Syddjurs.

Kommuneskatten er dog kun ét aspekt for en familie med flytteplaner, siger Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank.

- Priser på børneinstitutioner, skoler, bolig, grundskyld og transport spiller også ind. Men hvis en familie sparer 12.000 kroner om året eller 1000 kroner om måneden, er det rigtig mange penge. Det svarer til, at rådighedsbeløbet stiger med fire-fem procent, så det vil helt sikkert betyde noget i husholdningsbudgettet, siger Louise Aggerstrøm Hansen.

Også Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom i Nordea, påpeger, at meget andet end kommuneskatten har betydning.

Ikke bare et hotelværelse

- Et nyt hjem er ikke bare et hotelværelse, men et sted man gerne skulle have lyst til at bo, og helst i mange år, hvis det er et hus. I mange områder af landet er der måske ikke den store forskel fra kommune til kommune, og så kan man jo lige så godt kigge efter ny bolig i den billige skattekommune, siger hun.

I gennemsnit opkræver de 98 kommuner 24,9 procent i skat - det har været stabilt gennem de seneste otte år.

Så meget sparer du:

Nordjylland:

- Flyt til Aalborg med en skatteprocent: 25,4. Årlig skat/kroner: 306.951.

- Fra Brønderslev med en skatteprocent: 26,9. Årlig skat/kroner: 316.072 eller Vesthimmerland med en skatteprocent: 27,0. Årlig skat/kroner: 316.680.

- Besparelse: 9121 kroner eller 9729 kroner om året.

Sydjylland:

- Flyt til Vejle med en skatteprocent: 23,4. Årlig skat/kroner: 294.790.

- Fra Haderslev med en skatteprocent: 26,3. Årlig skat/kroner: 312.424.

- Besparelse: 17.634 kroner om året.

Kilder: Skatteprocent fra Skatteministeriet. Beregninger fra Danske Bank - baseret på bankens modelfamilie med to børn og to voksne med mellemindkomster på i alt cirka 860.000 kroner.

/ritzau/FOKUS