NORDJYLLAND: Nordjylland er den region, der er bedst til at ansætte flygtninge som led i den nye integrationsgrunduddannelse (IGU).

Det viser de seneste tal fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Nærmere bestemt er hvert fjerde IGU-job i Danmark oprettet i Nordjylland.

Faktisk har nordjyske virksomheder været ekstra involveret allerede inden ordningen i foråret 2016 blev aftalt med arbejdsmarkedets parter. Det toårige forløb, hvor virksomheden tilbyder en lønnet praktikplads og får bonus fra staten og opkvalificeringen betalt, ligger nemlig tæt op af det forslag, som isoleringsvirksomheden Norisol A/S i Frederikshavn forinden var kommet med.

- Vi fik positiv respons også fra LO, og de lyttede til os, kunne virksomhedens kommunikationschef, Dorthe Absalon, i juni 2016 fortælle her i avisen.

Hun forklarede om baggrunden for virksomhedens interesse i sådan en ordning, at "vi skriger på arbejdskraft".

Håbet for IGU-ordningen var, at den i løbet af 2016 og 2017 skulle få 14.000 flygtninge og familiesammenførte i job.

Fra koma til livstegn

Sådan er det langt fra gået. Men fra nærmest at have ligget i koma, er der så småt ved at komme liv i ordningen.

Ikke mindst i Nordjylland. I løbet af de to seneste måneder er antallet af flygtninge i nordjyske IGU-job omtrent blevet fordoblet, så i alt 31 flygtninge nu er i gang med integrationsgrunduddannelsen.

Det er især sket i bygge- og transportbranchen, der står bag hver tredje af de nordjyske IGU-forløb.

Også på landsplan er IGU-ordningen begyndt at vække mere interesse. Her kom der i januar måned 60 nye IGU-job. Det højeste antal for en enkelt måned siden ordningen trådte i kraft 1. juli sidste år. Yderligere 40 IGU-job blev oprettet til og med 9. februar, så det samlede antal IGU-job på landsplan nu er oppe på 216.

Det viser en kortlægning, som Ugebrevet A4 har foretaget.

Kortlægningen afslører også, at der er stor forskel på, hvor meget den nye flygtningeuddannelse bruges. I 54 af landets 98 kommuner findes slet ingen IGU-job.