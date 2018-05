Kæmpe naturprojekt i Nordjylland: 100 mio. kroner skal genoprette Hammer Bakker

NORDJYLLAND: Hammer Bakker vil de kommende år gennemgå en omfattende naturgenopretning. Et stort projekt til omkring 100 mio. kr. vil skabe 1.000 hektar natur.

Bag projektet står Den Danske Naturfond, A. P. Møller Fonden, Aalborg Kommune, Miljø- og Fødevareministeriet og Dansk Botanisk Forening.

Formålet med det store naturprojekt er at opkøbe og samle flere ejendomme og omdanne de nuværende mørke nåletræsplantager til en sammenhængende mosaik af lyse løvskove og tidligere tiders heder, overdrev og græsningslandskaber. Projektet skal forbedre levesteder for sjældne dyr og planter i den danske natur, og samtidig skabe storslåede naturoplevelser for besøgende.

Plads til stor dansk natur

Projektet har opstart den 1. juli, og i løbet af de næste par år vil de første 715 ha natur blive udviklet. Det er målet, at de sidste ca. 300 ha kan følge herefter.

Det glæder formanden for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen:

- Hammer Bakker var en ø i Stenalderhavet, hvor naturen i dag er presset tilbage af moderne skovdrift og tilplantning af de gamle græsningslandskaber. Med dette enestående naturgenopretningsprojekt

skal der igen skabes plads til stor dansk natur, siger han.

Bedre faciliteter

Hammer Bakker har ikke alene potentiale til at blive et meget værdifuldt naturområde. Området kan også blive et unikt område for naturoplevelser og formidling af den nordjyske natur- og kulturhistorie.

- Hammer Bakker er allerede i dag et populært udflugtsmål for friluftsmennesker, motionister og beboere i de nærliggende byer. Men faciliteterne for de besøgende og formidling af naturen, landskabet og kulturhistorien kan gøres meget bedre, siger Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen.

Hammer Bakker skal åbnes mere op for offentlig adgang, og der skal investeres i langt bedre faciliteter for besøgende.

En gave

Det store projekt i Hammer Bakker er en realitet, fordi mange parter har været enige om at samarbejde, både private fonde, myndigheder og en grøn forening.

Regeringen og Dansk Folkeparti har støttet projektet med ca. 12 mio. kr.

I 2013 var det 100 år siden Dansk Botanisk Forening modtog sin ejendom i Hammer Bakker som gave, og i den anledning fik foreningen lavet en 100 års-plan for naturforvaltningen:

- Vi har siden konverteret nåletræsplantage til græsland, lader løvskovene være urørte og på sigt vil vi også en vildere og naturligere græsning. Det samlede projekt, som Den Danske Naturfond nu præsenterer, flugter med vores mål. Vi har fuld tiltro til, at det kun kan blive et storslået naturprojekt, siger biolog Rasmus Fuglsang Frederiksen fra Dansk Botanisk Forening.