Nordjylland rammes igen af hård blæst mandag

NORDJYLLAND: Efter at en front med regn passerer landet vestfra i løbet af søndag og efterfølges kortvarigt af en vestlig strømning med opklaring søndag, så kommer det næste frontsystem med regn og blæst passerer i løbet af mandagen. Sådan lyder advarslen fra Danmarks Meteorologiske Institut.

Vinden tiltager til frisk vind til kuling fra sydvest, senere drejende til vest og nordvest, i Nordjylland en overgang op til hård kuling med kraftige vindstød.

I løbet af næste uge vil lidt køligere luft efterhånden strømme ind over landet fra vest og nordvest, mens det ustadige vejr fortsætter. Hen mod næste weekend er udviklingen noget usikker, men det ser ud til at et lavtryk begynder at bevæge sig mod syd og kold luft bevæger sig ned over landet nord fra.

Det kan betyde helt ned til fire-fem graders frost sidst på ugen.