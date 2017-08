- Regionen kan ikke overtage lægeklinik

NORDJYLLAND: Ledelsen af lægeklinikken Nordic Medicare i Pandrup skal væk og regionen skal selv overtage driften.

Sådan lyder kravet fra flere hundrede borgere og en regionsrådspolitiker - Per Larsen (K) - men det krav kommer han til at stå alene med når regionsrådets forretningsudvalg på mandag skal drøfte sagen.

- Hvis vil skulle gøre det vil det være i strid med sundhedsloven. Regionen kan ikke bare opsige kontrakten uden at der er en dokumenteret misligholdelse af kontrakten og dermed lovligt grundlag for det, og det ser jeg ikke at der skulle være her. Og selvom det skulle komme så vidt så kan regionen ikke overtage klinikken - så skal opgaven sendes i udbud først. Og jeg må sige, at jeg har svært ved at forstå Per Larsens og konservatives zig-zag kurs, for tidligere har de været modstandere af at regionen skal drive klinikker, men nu har han åbenbart skiftet mening, siger regionsrådets formand, Ulla Astman (S).

Stort set samme holdning har politikere fra Venstre givet udtryk for, og udover Per Larsen er der ikke andre politikere, der har markeret sig så skarpt i sagen.

Det har han så til gengæld også i en sjælden grad - han har beskrevet forholdene i Pandrup som "ikke kun en skandale. Det er direkte livsfarligt det, som foregår". "Patienternes sundhed og trivsel er helt klart truet,".

At det skulle stå sådan til afvises af Styrelsen for Patientsikkerhed, der ikke har fundet kritikpunkter, de gange Styrelsen har været på kontrolbesøg.

- Der skal ikke være tvivl om, at jeg ser med stor alvor på sagen. Det er klart utilfredsstillende, at der er så mange, der har klaget over klinikken. Derfor har vi da allerede også iværksat en række initiativer og har været på uanmeldte kontrolbesøg. Nu skal vi drøfte sagen i forretningsudvalget og se at finde en løsning, siger regionsrådsformand, Ulla Astman, der ellers ikke vil kommentere meget på sagen før den har været omkring udvalget, siger Ulla Astman.