- Udligning har spillet fallit

NORDJYLLAND: Dansk Folkeparti blander sig nu i diskussionen om et nyt udligningssystem, der skal tages op til revision til nytår.

I et interview med NORDJYSKE lægger DF-formand Kristian Thulesen Dahl hårdt pres på regeringen om et nyt udligningssystem.

Kristian Thulesen Dahl lægger pres på regeringen.

Én fejl kostede over 400 mio.

Derudover er det kommet frem, at der er fejl i systemet, der blandt andet har kostet de nordjyske kommuner over 400 millioner kroner alene i et enkelt hjørne af udligningssystemet, der handler om udlændinges uddannelsesniveau.

Kristian Thulesen Dahl kan godt genkende billedet fra NORDJYSKEs artikler.

- Jeg synes, at det har været åbenbart længe, at vores udligningssystem har spillet fallit, siger DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

Det har ikke været muligt at få et interview med finansminister Kristian Jensen (V), og det samme har været tilfældet med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) samt S-formand Mette Frederiksen.