1. oktober må hunden slippes løs på stranden

DANMARK: I vinterhalvåret mellem oktober og marts må man slippe hunden løs på de fleste strande. Men der er kyster, hvor denne regel ikke gælder. Hold derfor øje med den lokale skiltning omkring løse hunde på din strand.

- En strandtur for familiens hund er en ren sanseoplevelse, der stimulerer alle dens sanser og giver god motion. Det kan derfor kun anbefales at tage en tur på stranden med sin hund. Men det er samtidig vigtigt at være ærlig med sig selv om, hvor godt man har styr på sin firbenede ven. For en løs og ukontrolleret hund kan stresse de vilde dyr unødvendigt og måske endda skræmme andre strandgæster, forklarer Jens Jokumsen, chefkonsulent for Dyrenes Beskyttelse.

Som udgangspunkt skal hunde altid være i snor ifølge Naturstyrelsen. Det er kun efter særskilt anvisning, at hunde er tilladt løse. Grunden til, at hunde generelt ikke må være løse i naturen, er, fordi de kan stresse det vilde dyreliv eller i værste tilfælde jage det.

Hvor må hunden løbe løs?

Fra 1. oktober til marts må hunden løbe løs på stranden, og Naturstyrelsen har mere end 200 etablerede hundeskove rundt om i landet. I hundeskovene må hunde løbe løse, men de specifikke regler for skovene er fastsat af grundejeren. Aflæs derfor altid den lokale skiltning ved både strande og hundeskove.

- Det er utrolig godt for hunden at få lov til at løbe på strande eller i hundeskove, hvor den kan bruge snuden og få stimuleret en række andre behov. Men det er også utrolig vigtigt, at have styr på sin hund inden man slipper hunden fri, siger Jens Jokumsen og fortsætter:

- Det er vigtigt, at hunden er trænet til at komme, når den får signalet for det af sin ejer. Hunden skal nemlig være under kontrol, så alle kan få en god oplevelse på de danske strande, siger han.