10 dages nedtælling: Ikea åbner igen

NORDJYLLAND:Svenske Ikea valgte at lukke alle deres varehuse med det samme, da Mette Frederiksen sendte Danmark i en slags undtagelsestilstand. Men nu hvor der er så meget styr på spredningen af Covid-19, at regeringen træder hårdere på genåbnings-speederen end oprindeligt planlagt, så lukker landets Ikea'er op igen.

Det sker om 10 dage, mandag 27. april; det skriver Ikea på deres hjemmeside.

For nylig begyndte Ikea at åbne lidt ved, at man har kunne bestille varer, der så bliver pakket og lagt klar til afhentning i varehuset, men nu åbner man altså helt op, så man igen kan komme rundt i varehuset og se udstillingerne.

Ikea skriver, at kæden selvfølgelig vil overholde alle de gældende retningslinjer og krav til, hvor mange besøgende der må være i varehuset på en gang. Derfor bliver der sat en tæller op ved indgangen og kasserne, så der hele tiden er styr på, at der ikke er for mange, ligesom der bliver sat mange håndsprit-stationer op rundt i varehuset.

Ingen forventer dog, at det bliver et problem, for der har aldrig været så mange mennesker i en Ikea på en gang, at det ville have været et problem her i corona-tiden, skriver Ikea.

Helt som før bliver Ikea dog ikke. Du kommer ikke til at kunne guffe kötbullar med mos i dag, for restauranten vil være lukket - det samme vil legelandet, så børnene kan ikke blive passet, mens de voksne ser på senge, sofaer og stueplanter.