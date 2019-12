10 nyttige råd om vinterløb

1. Reflekser og lygter

Glem aldrig reflekser, når du løber om vinteren. De findes i mange udgaver og størrelser. En refleksvest er tydeligst og bedst.

Løber du et mørkt sted, er det en god ide at klipse en rød lygte bagpå og måske bruge en pandelampe.

2. Rigtigt løbetøj

Kroppen har sværere ved at tilpasse sig kulde end varme. Det er derfor vigtigt at vælge en hensigtsmæssig beklædning.

For de fleste er to lag nok. Men i koldt, blæsende vejr kan du være nødt til at bruge tre.

• Det inderste løbetøj skal være lavet af stof, som kan opfange og holde på den varme luft inde ved huden. Tættest på kroppen skal tøjet derfor have en struktur, som gør, at sveden kan slippe gennem, så stoffet forbliver tørt og varmt mod huden. Superundertøj er godt, og det findes både i tynd uld og i kunststof.

• Det næste lag skal være grovere, så sved og damp kan opsuges.

• Det yderste lag skal beskytte mod vind og fugt.

I stille, koldt vejr vil superundertøj, et par shorts, en let løbejakke (windbreaker), evt. en hue og et par vanter i et tyndt, svedabsorberende materiale, være tilstrækkeligt.

3. Ekstra tøj med

Så snart du stopper op, afkøles du meget hurtigt pga. svedfordampningen. Tag ekstra tøj med, hvis du påtænker at stoppe op i længere tid.

- Hvis du løber intervaller, kan du med fordel tage ekstra tøj på i opvarmningen, og så smide et lag, når du går i gang med den intensive periode. Inden afjogningen tager du laget på igen, fortæller DGI-instruktør i løb Camilla Spagner.

- Dét er dog mest hensigtsmæssigt, hvis du ikke holder lange pauser mellem intervallerne. Her risikerer du at blive kold, hvis du tager tøj af.

4. Blæst øger kulde

Termometeret kan snyde om vinteren. Så snart det blæser en lille smule, falder den reelle temperatur. Fænomenet kaldes chill-faktoren.

Hvis termometeret f.eks. viser 0 grader, og det blæser 10 sek./m, svarer det til en temperatur på -12 grader.

5. Våde fødder

Vær ikke bange for at få våde fødder.

Kolde tæer er sjælden noget problem for løbere.

6. Glat underlag: Brug pigsko

Det glatte underlag er et af vinterløberens største problemer. På en iset og glat vej er det svært at stå fast, selv med et solidt, ”terrængående” sålemønster. Du kan købe overtræks-pigsko til løbesko eller i det mindste sikre dig at dine vinterløbesko har skridsikker sål.

Et praktisk råd: Smør sålen med en lidt klistret skismøring, inden du tager af sted.

7. Tørklæde for munden

En del mennesker føler ubehag ved at trække vejret i koldt vejr. Sæt tempoet ned og træk så vidt muligt vejret gennem næsen. Du kan også binde et tørklæde over munden eller løbe med elefanthue.

8. Følsomme øjne

Gnid ikke øjnene, hvis de svier, eller hvis tåreflommen bliver lidt rigelig. Hornhinden er meget udsat i koldt vejr, og hyppig blinken giver den bedste beskyttelse.

9. Fugtighedscreme

Hvis du løber meget, går du også ofte i bad. Kombinationen af kold vinterluft og hyppige brusebade kan være problematisk for personer med sart hud. Vær derfor ekstra flittig med fugtighedscreme efter badet og undgå creme med vandindhold.

10. Væske

Væskemangel kan også forekomme om vinteren, men man har en tendens til ikke at være helt så opmærksom på det.

Fordampningen kræver meget væske, og hertil kommer, at fornemmelsen af tørst reduceres kraftigt, når det er koldt. Husk derfor at fylde væskedepoterne op.