10 spørgsmål til ildsjæl bag populær café: - Når jeg har fri, sidder jeg ovre på den anden side af baren

Det jeg savner mest under corona-krisen er ...

... at få lov til at åbne døren ind til cafeen igen, følelsen af at kunne dreje låsen rundt og lukke folk ind, det bliver fantastisk. Caféen har været lukket siden 12. marts

De første jeg vil besøge, når vi igen kan færdes normalt er ...

... min familie, jeg savner dem. Og så vil jeg i svømmehallen og på Bistro 59!

Det bedste ved mit job - under normale forhold - er ...

... følelsen af liv, mødet med alle de glade mennesker der kommer for at fejre noget glædeligt - enten at de har fri og skal drikke fredagsøl, holde firmafest, fejre runde dage, konfirmation eller barnedåb. Jeg kan virkelig mærke, hvor meget jeg savner det i øjeblikket.

Jeg bruger oftest min telefon til at ...

... gå på nettet, og det er oftest Spotify jeg besøger. Musik fylder meget i mit liv.

Det bedste jeg kan foretage mig, når jeg har fri fra arbejde er ...

... haha, ja, at sidde ovre på den anden side af baren på Ulla T - eller læse bøger.

Når jeg vil være rigtig god ved mig selv ...

... smider jeg alle hæmninger og danser, som om der ikke var en dag i morgen. Det gør mig lykkelig.

Det største øjeblik i mit liv var ...

... den dag i 2011, hvor jeg kunne slå døren op til caféen efter en lang sej kamp.

Jeg vil helst rejse til ...

... Island, jeg har altid haft en ustyrlig lyst til at komme derop, men har stadig oplevelsen til gode.

Mit yndlingsmåltid er ...

... en burger fra Jin Shing i Nørresundby- med deres fantastiske hjemmelavede dressing, uhmm.... Og jeg savner helt vildt mexicaner-pizzaen fra hedengangne Kunst og Spaghetti, ja, min krop, mine knogler er nærmest bygget op på de to retter!

Jeg vil helst bruge min lørdag aften …

... sammen med et hold venner, enten hjemme eller på cafeen, hvor vi finder gamle vinyler frem og sætter på pladespilleren, det er en fed aften!