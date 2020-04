10 spørgsmål til populær borgmester: - Jeg rå-æder fyldte chokolader og drikker rom til!

Det savner jeg mest under corona-krisen er ...

... fællesskabet og hele den sociale adfærd. Jeg savner mine børn på 23 og 26 år som bor i Aalborg og mine forældre, hvor jeg lige har været forbi for at stille en buket blomster, et blad og en øl. De kom ud og stod på afstand i døren, det var så underligt, at jeg ikke skulle ind at have en kop kaffe.

- Desuden hele den repræsentative del af borgmesterjobbet, mødet med mennesker fra alle dele af kommunen. Jeg er pludselig bevidst om, hvor mange knusere og krammere jeg plejer at få eller uddele.

- Vi mødes ganske vist hver dag i kommunens krisestab - syv mennesker i et rum på 50 kvadratmeter - for at drøfte hvordan tingene kører, og om der er udfordringer, der skal løses. Ellers bruger jeg et par timer om dagen på mail og skype.

De første jeg vil besøge, når vi igen kan færdes normalt er ...

... helt klart mine forældre. Jeg håber sådan, at tingene arter sig, så vi på eller anden måde kan fejre deres diamantbryllup 14. april - men det er nok tvivlsomt. Vi må finde på noget.

Det bedste ved mit job - under normale forhold - er ...

... alle de mennesker, jeg møder i forskellige sammenhænge. Det gælder festlige arrangementer, mødet med ældre og handicappede og ikke mindst med mennesker i krise, borgere der er kritiske og fortæller om deres bristede forventninger.

- Måske udspringer det af min sygeplejerskebaggrund, at jeg kan lide at kommunikere med mennesker, finde ud af hvad der er gået galt og forsøge at finde en løsning. Jeg har en grundlæggende social indignation, jeg vil gerne "fixe" alt, så hvis folk sender en sur smiley eller vred mail, så byder min nysgerrighed mig at kontakte dem og forsøge at løse problemet.

Jeg bruger oftest min telefon til ...

... at tjekke mails. Hver morgen læser jeg nyheder på nordjyske.dk, de lokale netaviser, og BT.

Det første jeg foretager mig, når jeg har fri fra arbejde, er ...

... at skifte tøj. Jeg smider det pæne tøj, "borgmesteruniformen" og trækker i verdens skønneste, grimmeste, bløde, grå joggingbukser, tykke grå vikingsokker og en t-shirt. Så har jeg lagt jobbet fra mig.

- Vi bor på et nedlagt landbrug, og i afslappet tøj og afslappede omgivelser restituerer jeg. Og når pligten ikke længere tynger, er jeg ekspert i overspringshandlinger. Hvis f.eks. køkkenskufferne trænger til en oprydning, ja, så falder jeg måske liiige over en god bog, der fanger mig i stedet.

Når jeg vil være rigtig god ved mig selv …

... rå-æder jeg fyldte chokolader og drikker rom til! Hvis man ikke behøvede at bekymre sig om at blive fed eller alkoholiker, så ville jeg leve af de to ting, haha!

- Engang røg jeg cigaretter som belønning, men det er slut. Nu er det forkælelse at spise og drikke noget lækkert.

De største øjeblikke i mit liv var ...

... da min førstefødte, Amanda, kom til verden, og Mikkel to år efter. Jamen tænk, det er da helt fantastisk, at man kan lave sådan et bette menneske ud af ingenting!

- Karrieremæssigt var højdepunktet, da jeg i 1989 kom ind på sygeplejeskolen på Aarhus Kommunehospital - jeg følte mig virkelig heldig! Og naturligvis også, da jeg fik borgmesterkæden på første gang i 2014.

Jeg vil helst rejse til ...

... USA - nok allerhelst New York! Jeg har aldrig været der, men det trækker i mig, at kunne opleve udgangspunktet for alt det, vi er blevet inspireret af gennem opvæksten: Rulleskøjter, musik, burgere, cola osv. Landet hvor "alting er større", "Guds eget Land", som jeg har en nysgerrig - men også kritisk - tilgang til.

Mit yndlingsmåltid er ...

... alle retter med skaldyr, hummer, rejer - jeg elsker at smovse i det. Og så en god ribeye-steak med masser af grøntsager. Et sted fik jeg for nylig genopfrisket de gode minder om min mors kærnemælksfromage med rød sauce. Jeg aner ikke, hvordan man laver den, men det vil jeg prøve sammen med min mor næste gang, jeg kan besøge dem.

Jeg vil helst bruge min lørdag aften …

... sammen med min mand, børnene og et spil Bezzervizzer eller Trivial Pursuit - nu holder de sammen og vil banke os! Jeg elsker også at se gode venner, for i en travl hverdag kan jeg komme bagefter med det sociale liv.

- Det sker også, at jeg efter en arbejdsuge på 70 timer smider mig i sofaen med bland-selv-slik og en god film. Det skal absolut ikke være krimier, uhyggelige serier eller noget om børn der lider nød. Jeg har rigeligt med sygdom og menneskelig smerte i min hverdag.

- Men et romantisk Danielle Steel-drama, så er jeg lykkelig!