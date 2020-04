10 spørgsmål til undergrundsborgmester Hefty: Sådan bliver Jonny til Jakob efter en hård weekend

Det jeg savner mest under corona-krisen er ...

... det sociale samvær med andre mennesker. Man går måske til daglig og bitcher lidt over folk, men nu hvor jeg ikke har mulighed for at komme ud og møde andre, kan jeg virkelig mærke, hvor meget jeg mangler de impulser, jeg plejer at få. Jeg er totalt socialt understimuleret, ligesom Palle alene i Verden ... det var heller ikke sjovt ret længe.

- Kontrasten er voldsom, fra den fest Jøden og jeg havde lige inden på vores 20 års jubilæums-tour, 14 koncerter med optræden, druk og højt humør torsdag, fredag, lørdag - så blev der med et knips helt stille! Både kunstnerisk og økonomisk...

Den første jeg vil besøge, når vi igen kan færdes normalt er ...

... min 13-årige datter Anemone, hun bor på Sjælland, så det er lidt problematisk i øjeblikket. Og så skal jeg selvfølgelig have fat i Jøden, så vi kan genoptage vores turne.

Det bedste ved mit job - under normale forhold - er ...

... alsidigheden! Den ene dag maler jeg på en mur, næste dag viser jeg børn street-art rundt omkring i byen, tredje dag står jeg og rapper på en scene eller kaster mig ud i poetry-slam. Jeg havde glædet mig til at få overrakt Ordkraftprisen 2020, med al den hæder, ære og opmærksomhed det medfører - men det må vente. Jeg føler mig super-privilegeret, at jeg får lov at møde så mange forskellige sjove mennesker.

Jeg bruger oftest min telefon til ...

... at tale med familie og alle mine kontakter. Indtil for et år siden var jeg en gammel sur mand, der ikke ville have en smartphone af frygt for at stå med næsen nede i den uafbrudt. Nu har jeg fået sådan en sag og er fanget i nettet - jeg bruger især Facebook, Instagram og Spotify.

Det bedste jeg kan foretage mig, når jeg har fri fra arbejde, er ...

... at tage fra lejligheden på Nytorv ud i vores kolonihave i Vesterkæret, hvor vi lige nu har god tid til at forårsgrave køkkenhaven. Vi dyrker gulerødder, kartofler og rabarber - og har også æbler og hindbær. Der skal bruges en del tid på at luge, foreningen har et "ukrudtspoliti" og jeg skal bare ikke have en bøde!

- Jeg klipper min store hæk med håndkraft, og vi bruger også haven som atelier, folk står og maler, mens vi griller og hygger, eller tager ned til kridtgraven for at blive dyppet. Der er fantastisk at være så tæt på byen og alligevel uden for alt. Vi har ikke computer eller fjernsyn, for der er ingen strøm derude.

Når jeg vil være rigtig god ved mig selv …

... tager jeg til wellness og saunagus i Haraldslund - det er dér, hvor Jonny bliver til Jakob igen efter en hård weekend med masser af fest og ballade. Min kæreste og jeg elsker også deres udendørs boblebad - på en solrig dag kan man sidde med kroppen i det varme vand og hovedet oppe, og slikke sol. Vi er også vinterbadere i Lillebjørn, nede på Aalborg Havn, det er fantastisk, når tiden er til det.

- Jeg er blevet 50 år, sådan lidt ølvoms-midaldrende, så min kæreste går lige nu all-in på det sunde, vi får udrensende juicer og havregrød og løber langs havnen. Det er godt, at hun sparker til mig, og jeg er faktisk ret stolt! Jeg kan måske endda blive eet helt kilo lettere, inden vi igen skal ud at optræde...

Det største øjeblik i mit liv var ...

... da jeg blev far til lille Anemone på Frederiksberg Hospital. Hun blev født 6. april, så hendes navn er inspireret af foråret. Og selvfølgelig skulle Jonny Hefty have sådan et lille blomsterbarn...

Jeg vil helst rejse til …

... Island! Det er min store drøm at udleve min indre viking i den barske natur. I den mere eksotiske genre har jeg lige været på en fantastisk tur til Bali med min kæreste.

Mit yndlingsmåltid er ...

... i hvert fald ikke noget jeg selv fremstiller, haha! Det er nok sådan en "dims" nede fra Pias pølsevogn på Nytorv - en ægte Aalborg-specialitet, oprindelig skabt til fattige studerende: Et pølsebrød med stegt flæsk, rødkål og syltede agurker, til 15 kroner! Så er jeg også bøfsandwich-aficionado - gerne nede på Vester Baadelaug i Aalborg, den er helt i top. Jeg har lige fået en t-shirt fra De Brune Riddere, der hvert år kårer Danmarks Bedste Bøfsandwich.

Jeg vil helst bruge min lørdag aften …

... på at være ude at optræde. Efter tre uger herhjemme tørster jeg i hvert fald efter at være social, at dele krammere ud, drikke bajere og uddele high-fives! Men når jeg har været ude at optræde i en længere periode, trænger jeg igen til en lørdag aften på sofaen med kæresten, en skål fredagsslik og en god film.