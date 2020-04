10 spørgsmål til ung succes-leder: Drømmer om en lørdag aften på rooftop i New York

Det jeg savner mest under corona-krisen er ...

... det fysiske samvær med mennesker, events og arrangementer. Jeg får energi af at være sammen med inspirerende mennesker, og det er altså ikke det samme at mødes digitalt. Til gengæld er det også rart, at der er ro til at tænke lidt mere over tingene, nå ind til sin egen kerne, fordi hverdagen ikke er så hektisk som ellers

Den første jeg vil besøge, når vi igen kan færdes normalt er ...

... min mor på 70 år, som bor i Aalborg. Det er meget underligt at være i samme by uden at kunne smutte forbi, men vi må tage nogle hensyn lige nu.

Det bedste ved mit job - under normale forhold - er ...

... når jeg kan mærke, at vores virksomhed gør en forskel, når jeg oplever, hvordan vi kan løse en kundes behov, så de giver udtryk for at "det var lige præcis dét, vi stod og manglede".

Jeg bruger oftest min telefon til …

... at føre samtaler, men jeg er også meget på Instagram eller holder møder med kollegaer på vores interne kommunikationsapp Slack. Vi har kontor i både Aalborg og København, så den kommunikation har vi stor glæde af. De hyppigst besøgte hjemmesider er Instagram, Slack og TV2 Nyhederne. Og naturligvis vores eget website, goodiepack.com.

Det bedste jeg kan foretage mig, når jeg har fri fra arbejde ...

... er at være social. Hvis jeg har været meget "på", er det fint at sidde lige så stille for mig selv med min telefon, men ellers skal jeg helst ud i verden og møde inspirerende mennesker, det kan meget vel være mennesker, som jeg har en forretningsrelation til, men som jeg også ses med bare for at hygge og snakke.

Når jeg vil være rigtig god ved mig selv …

... bestiller jeg en forkælelses-behandling, tager til frisør eller op mit sommerhus i Saltum.

Det største øjeblik i mit liv var da .. .

... jeg nåede det nuværende stade i virksomheden, hvor der er fem chefer, med indsigt i forskellige områder, som jeg kan blive inspireret af og udvikle nye idéer med.

Jeg vil helst rejse til …

... USA, på den tur, der nu er udsat, hvor jeg skal afsted i tre måneder for at foretage markedsundersøgelse for vores virksomhed af områder indenfor rejsebranchen.

Mit yndlingsmåltid er ...

... en kærnemælks-softice fra Aabybro Mejeri. Jeg kommer fra området, så det er ren nostalgi, og udover at den smager skønt, så elsker jeg også at tænke på, hvad mejeriet har præsteret, de fremstiller virkelig noget helt unikt.

Jeg vil helst bruge min lørdag aften …

... sammen med en gruppe spændende mennesker på et rooftop i New York! Men det kan også være på en restaurant i Aalborg eller København, eller helt privat, hvor vi spiser snakker og jeg måske lærer nye mennesker at kende.