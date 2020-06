10 ton træflis ligger og ulmer og holder brandfolk beskæftiget i flere timer

NYKØBING:Selvom det er en mindre brand, som brandfolkene fra Nykøbing er kaldt ud til tirsdag morgen, kommer det til at tage en del timer at slukke den.

Det er på en træpille-fabrik på Industrivej, hvor ejeren selv opdagede branden omkring klokken 8.25.

- Ejeren opdager, at de træpiller, der pakkes i sække pludselig har skiftet farve fra lys sandfarve til helt sorte. Han opdager så en masse røg og tilkalder os, siger Claus Sejr Pedersen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Han fortæller, at der er røg i produktionen, da brandvæsnet når frem, men de sporer årsagen til branden til sneglen og blæseren, der kører træfils ind fra siloen udenfor, hvor der ligger otte til 10 tons træflis.

- Da vi piller sneglen og blæseren af, står der en stor flamme ud. Vi får det hurtigt slået ned, men indholdet i siloen står og ulmer, siger Claus Sejr Pedersen.

- Hvis man roder rundt i det, så får det luft og så bluser ilden op igen, tilføjer han.

Derfor skal brandvæsnet have tømt siloen, mens træflisen bliver overspulet med vand. Træflisen skal køres til en nærliggende grund, hvor brandvæsnet også skal hælde vand på.

- Det kommer til at tage nogle timer. Udover at det ryger lidt, så ser det ikke så voldsomt ud, men det står og ulmer, og vi kan ikke slukke det uden at få det ud, og hælde en masse vand på, siger indsatslederen.

Udover lidt udluftning for at fjerne røg, er hverken de øvrige bygninger eller mennesker kommet til skade ved branden.