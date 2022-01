116 udrykninger nytårsnat: Alvorlige fyrværkeriskader ramte også nordjyderne

NORDJYLLAND:I sædvanlig stil skiftede vi årstal, da klokken slog 00.00 natten mellem 31. december og 1. januar, men stik mod sædvane var det en rolig – men selvfølgelig travl – nytårsnat for de nordjyske hospitaler.

Det fortæller Kenneth Lübcke, der er chef for den Akut Medicinske Koordinering (AMK) i Region Nordjylland.

- For en nytårsaften har den været rolig sammenlignet med tidligere år, men vi har selvfølgelig haft travlt, siger han og fortsætter:

- Ser vi på tidsrummet mellem klokken 18 i går aftes og til klokken 06 her til morgen nytårsdag, har vi modtaget 134 opkald til 112. Og der har været flest lige omkring midnat og så igen mellem klokken 02 og 04.

Heldigvis har det været småt med de helt alvorlige skader, som regionens sundhedspersonale er rykket ud til.

Ud af de 134 opkald til 112 er der blevet sendt udrykning 116 gange. Her er der 83 gange sendt en ambulance, 22 gange sendt en lægebil og en ambulance og de resterende 11 gange er der kørt en ambulance og en paramediciner afsted.

- Vi har været ude til tre fyrværkeriskader. En har været en øjenskade, en med håndskade og den sidste er ikke blevet klassificeret. Så vi har været forskånet heroppe i Region Nordjylland, forklarer Kenneth Lübcke.

Her er skaderne sket

På akutmodtagelsen på Aalborg Universitetshospital fortæller forløbskoordinator Nini Ringgren, at det har været en travl nat, når der både ses på de medicinske sygdomme og på fyrværkerirelaterede skader.

Her har der været tre fyrværkeriskader, hvor to har været med skader på hoved, hænder og hals, og den sidste har været en alvorlig øjenskade med kanonslag, siger Nini Ringgren.

Travlhedsmæssigt sammenligner hun natten med sidste år.

Samme melding kommer fra den koordinerende sygeplejerske på akutmodtagelsen op Regionshospital Nordjylland Anne-Marie Kronborg.

- Det har været en stille og rolig nat med en enkelt fyrværkerirelateret skade. Her har jeg fået information om, at det var en alvorlig håndskade, siger hun.

Set på landsplan har det været en nytårsnat med et gennemsnitligt antal øjenskader, skriver Ritzau.

16 personer er i alt blevet behandlet, mens to af dem er blevet så alvorligt skadet, at de ventes at miste synet helt eller delvist.

15 ud af de 16 har ikke anvendt sikkerhedsbriller, ligesom 15 ud af de 16 er drenge eller mænd under 50 år.

Corona lægger bånd på festen

Både dette og det foregående nytår har været præget af corona og restriktioner.

Og netop det ser Kenneth Lübcke da også som en forklaring på, at der i de to nytårsaftener har været mindre at lave for sundhedspersonalet på regionens akutmodtagelser end tidligere.

- Man kan godt mærke, at covid har lagt en dæmper på festerne. Der er ikke så meget i midtbyerne, i Jomfru Ane Gade og på beværtninger rundt omkring. Men det har været en travl aften i forhold til normale aftener, men ikke usædvanlige travl nytårsaften sammenlignet med tidligere år, siger han og fortsætter:

- Men det er helt forventeligt. Det er klart, at restriktionerne sætter dæmper på det hele.